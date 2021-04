Fed/Powell afirma que a economia dos EUA está em 'ponto de inflexão' positivo

Em entrevista que será veiculada na noite de hoje pelo programa "60 Minutes", o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, disse que a economia dos Estados Unidos parece estar em um "ponto de inflexão", em que começa a dar sinais de crescimento mais acelerado.



"Sentimos que estamos em um lugar onde a economia está prestes a começar a crescer muito mais rapidamente, com a criação de empregos chegando mais rápido", acrescentou.



Powell atribuiu o crescimento esperado à ampla vacinação contra a covid-19 e ao forte apoio da política monetária. "O principal risco para nossa economia agora é realmente que a doença se espalhe novamente. Será inteligente se as pessoas continuarem a se distanciar socialmente e a usar máscaras", acrescentou.



Na entrevista, Powell também falará sobre a inflação e as ações que o Federal Reserve e o Congresso tomaram para a recuperação no pós-pandemia. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)