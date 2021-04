"Nomadland" e "Rocks", favoritos para os prêmios Bafta com maior diversidade

"Nomadland", consagrado no Globo de Ouro, e "Rocks", ode à Londres multicultural, chegam como filmes favoritos aos Bafta, os prêmios britânicos do cinema, que são entregues nesta noite de domingo e cuja seleção é mais diversificada nesta edição.



Hino à glória dos hippies modernos que dirigem seus motorhomes pelos Estados Unidos, "Nomadland" foi indicado para Melhor Filme, Melhor Diretor (Chloé Zhao) e Melhor Atriz (Frances McDormand).



"Nomadland", considerado um dos favoritos ao Oscar, ganhou no sábado o prestigioso prêmio de melhor filme do Directors Guild of America (DGA).



Na categoria de Melhor Filme, concorre com "Meu pai", com Anthony Hopkins), "O Mauritano", sobre um advogado que defende uma mauritana acusada de terrorismo pelos Estados Unidos, o thriller feminista "Promising Young Woman" ("Bela Vingança") e o drama da corte "The Chicago Seven" ("Os 7 de Chicago").



Com sete indicações, incluindo Melhor Diretor, Melhor Elenco e Melhor Roteiro Original, o longa "Rocks" da britânica Sarah Gavron pode surpreender.



O filme segue uma adolescente anglo-nigeriana de 15 anos abandonada pela mãe e tentando sobreviver com seu irmão mais novo com o apoio do grupo de amigos do leste de Londres.



Bukky Bakray, que interpreta "Rocks" (nome da protagonista), concorre ao prêmio de melhor atriz.



Na cerimônia de abertura, "Voz Suprema do Blues" ganhou dois prêmios: Figurino e Cabelo e Maquiagem, enquanto "Mank" ganhou o prêmio de design de produção.



O thriller "Tenet", de Christopher Nolan, ganhou o prêmio de Melhor Efeito Especial, e "Sound of Metal", que segue um baterista de heavy metal que fica surdo, ganhou o prêmio de Melhor Som.



"Mank", filme em preto e branco sobre a época de ouro de Hollywood, "Minari", que evoca a história de uma família norte-coreana em busca de uma nova vida na área agrônoma nos Estados Unidos, "Meu Pai" e "Bela Vingança", também buscam obter os seis prêmios para os quais foram indicados.



Lenda do cinema, Anthony Hopkins é indicado ao prêmio de Melhor Ator por seu papel como um homem idoso com demência em "Meu Pai".



Os nomes dos vencedores serão anunciados em cerimônia organizada sem audiência, devido à pandemia do coronavírus, transmitida às 18h00 GMT do prestigiada Royal Albert Hall.



No ano passado, a equipe foi criticada por sua falta de diversidade.



Nas nomeações para o 2020, não houve atores não brancos indicados para as quatro categorias principais, nem havia diretoras nomeadas.