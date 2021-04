Quatro migrantes encontrados mortos na costa das ilhas Canárias

Ao menos quatro migrantes foram encontrados mortos neste domingo (11) em frente à costa do arquipélago espanhol das Canárias em uma embarcação improvisada que levava 23 pessoas, anunciaram as autoridades locais.



Dez dos passageiros tiveram seu prognóstico vital comprometido e outros seis se encontravam em um estado grave, segundo um balanço provisório da prefeitura do arquipélago situado em frente à costa do noroeste da África.



Nesta tarde um helicóptero fazia um resgate no sul da ilha de Ferro com esta embarcação improvisada avistada por um barco de pesca, informou a guarda costeira espanhola à AFP.



Desde o início do ano, ao menos vinte pessoas morreram nesta perigosa rota migratória, onde o número de migrantes ilegais procedentes da África disparou em 2020.



Este ano, o fluxo continua se intensificando com 3.436 migrantes que chegaram às Canárias entre 1º de janeiro e 31 de março, em comparação com 1.582 no mesmo período de 2019, segundo números oficiais.