Quatro mortos na Nigéria por ataque extremista contra instalações humanitárias

Um ataque extremista contra instalações humanitárias na cidade nigeriana de Damasak, no nordeste do país, deixou ao menos quatro mortos, segundo fontes militares e humanitárias.



Dezenas de combatentes suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico na África Ocidental (Iswap) lançaram no sábado à noite um ataque contra Damasak, no estado de Borno, onde queimaram instalações humanitárias e a delegacia da polícia.



O ataque, o segundo em pouco mais de dois meses contra uma das nove bases humanitárias da ONU na Nigéria, deixou ao menos quatro mortos e quatro feridos, segundo as mesmas fontes.



"A situação geral dentro do Damasak é relativamente tranquila, mas imprevisível", disse à AFP um trabalhador humanitário internacional que não quis se identificar.