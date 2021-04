Filipinas e EUA realizarão manobras militares conjuntas

As forças armadas filipinas realizarão manobras conjuntas com centenas de soldados americanos nas próximas duas semanas, disse neste domingo (11) seu chefe militar, em meio às crescentes tensões com Pequim no mar da China Meridional.



As manobras anuais correspondentes a 2020 foram canceladas devido à pandemia de coronavírus e as de 2021 serão de menor envergadura também devido à crise sanitária, disse à AFP o chefe militar filipino, o tenente geral Cirilito Sobejana.



Participarão cerca de 700 soldados americanos e até 1.300 membros do exército filipino, aproximadamente um quarto da assistência habitual, disse Sobejana.



"É um exercício de baixo perfil, só para manter a aliança - o contato - entre as duas forças armadas", acrescentou.



O anúncio ocorre horas depois de uma conversa telefônica entre o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e seu homólogo filipino, Delfín Lorenzana, que na semana passada deu positivo para o coronavírus.



Ambos falaram "da situação no mar da China Meridional e da recente concentração de navios da República Popular da China no recife de Whitsun", segundo o Pentágono.