França considera que Turquia montou 'armadilha' para a UE em visita de Von der Leyen

O responsável francês dos Assuntos Europeus, Clément Beaune, estimou neste domingo (11) que a "afronta" feita à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma visita a Ancara era uma "armadilha" da Turquia.



"É uma afronta por parte da Turquia", declarou Beaune no "Le Grand Jury" dos meios RTL, Figaro e LCI, descartando a teoria de um erro no protocolo europeu.



Os serviços de protocolo colocaram Von der Leyen em um sofá na terça-feira em uma reunião de líderes das instituições da União Europeia (UE) com o chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara.



No entanto, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, recebeu um lugar especial junto a Erdoan. O caso foi batizado de "sofagate" e provocou tensões em Bruxelas e com Ancara.



O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, chamou Erdogan de "ditador", declarações que a chancelaria turca respondeu convocando o embaixador italiano em Ancara.