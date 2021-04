Kremlin descarta possibilidade de guerra com Ucrânia

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descartou neste domingo (11) a possibilidade de uma guerra com a Ucrânia, preocupada há dias com um aumento das tropas russas em suas fronteiras.



"Ninguém vai pelo caminho da guerra e ninguém aceita a possibilidade de uma guerra deste tipo", disse Peskov em uma entrevista ao canal estatal Rossya 1, que será transmitida em Moscou à noite, mas da qual alguns trechos já foram publicados.



No entanto, ele alertou que "ninguém também vai aceitar a possibilidade de uma guerra civil na Ucrânia", e afirmou que "a Rússia não permanecerá indiferente ao destino de quem fala russo e vive no sudeste" desse país, onde desde 2014 há uma guerra entre as tropas de Kiev e os separatistas pró-russos.



Moscou afirma que a guerra, na qual morreram mais de 13.000 pessoas, é uma guerra civil ucraniana, enquanto Kiev e os países ocidentais consideram evidente o documentado apoio militar, político e financeiro da Rússia aos separatistas.



Nos últimos dias, Kiev e várias capitais ocidentais criticaram Moscou por concentrar tropas na fronteira ucraniana e na anexada península da Crimeia, enquanto os incidentes mortais com os separatistas são quase diários.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, alertou em uma entrevista neste domingo que haverá "consequências se a Rússia agir de forma agressiva" contra a Ucrânia.



"Me preocupam muito as ações da Rússia nas fronteiras da Ucrânia", disse Blinken no programa "Meet the Press" da rede NBC.



Segundo ele, o presidente dos EUA Joe Biden "foi muito claro a respeito disso. Se a Rússia agir de forma imprudente ou agressiva, haverá custos, haverá consequências", disse Blinken.