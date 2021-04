Disputa pela sucessão de Merkel se acelera na Alemanha

A disputa pela sucessão de Angea Merkel na Alemanha já é oficial e o bávaro Markus Sodrer enfrentará o líder do partido do CDU, Armin Laschet, para a candidatura conservadora às eleições parlamentares, em uma competição que deve ser decidida em breve.



"Se o CDU estiver disposto a me apoiar, eu estaria disposto. Se o CDU não estiver disposto, continuaremos trabalhando juntos sem ressentimentos", disse, segundo fontes parlamentares, o líder do Estado bávaro em uma reunião fechada dos líderes do grupo



O líder do CDU, Laschet, também anunciou que é candidato, como se esperava.



Os conservadores prometeram resolver essa questão "entre a Páscoa e Pentecostes" (24 de maio) e o calendário poderia ser adiantado.



"Todos estamos interessados em uma decisão rápida", disse à imprensa o chefe dos conservadores no parlamento, Ralph Brinkaus, pouco antes do início da reunião estratégica deste domingo.



Junto a ele, o vice-presidente do grupo, Alexander Dobrindt, disse que esperava que partidos decidam "em duas semanas".



O objetivo é tirar o partido o quanto antes desse impasse. O final do seu governo está se transformando em um calvário para o movimento, a ponto de colocar em risco uma vitória nas legislativas que parecia garantida alguns meses atrás.



Junto à gestão errônea da pandemia e ao desastre eleitoral nas duas eleições regionais recentes, soma-se o escândalo do peculato financeiro pela compra de máscaras cirúrgicas envolvendo o CDU e a União Cristã Social (CSU).



A união CDU-CSU recebeu apenas entre 26% e 28,5% das intenções de voto. Cerca de 10 pontos a menos que em fevereiro, e uma queda abismal desde o ano passado quando alcançou 40%.



Agora, os Verdes estão no auge, com o vento a favor desde as europeias de 2019, e sonham com tirar a chancelaria da CDU.



A escolha do candidato conservador é fundamental, mas não se espera que seja resolvida neste domingo na reunião dos principais dirigentes do grupo parlamentar, na qual Merkel participa.



Esta reunião, na qual os dois candidatos podem dar sua visão sobre o futuro, é principalmente "uma espécie de análise dos candidatos", disse o jornal Süddeutsche Zeitung.



Markus Söder, que dirige a CSU, tem as pesquisas a seu favor, embora na Alemanha o chanceler não seja eleito por sufrágio universal, mas pelos deputados.



Segundo a rede pública ARD, 54% dos eleitores estimam ele é um bom candidato. No caso de Armin Laschet, as opiniões favoráveis chegam a 16%.



No entanto, geralmente é o CDU que costuma apresentar um candidato, já que o CSU é um movimento regional. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o CSU representou em duas ocasiões o campo conservador nas eleições, sem sucesso.