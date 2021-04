Elizabeth sente um 'grande vazio' pela morte de Philip, diz filho Andrew

(foto: Ben STANSALL / AFP)

diz sentir "um grande vazio em sua vida" após ana sexta-feira de seu esposo, o, aos 99 anos no Reino Unido, afirmou neste domingo (11) seu filho, o príncipe Andrew."Ela o descreve como um grande vazio em sua vida", declarou Andrew à imprensa britância no final de uma missa em homenagem ao falecido duque de Edimburgo."Perdemos quase o avô da nação. Sinto muito e estou muito solidário à minha mãe, que provavelmente está sentindo muito mais do que todo mundo", acrescentou o terceiro filho do casal.Andrew, de 61 anos e considerado o filho preferido de Elizabeth II, se afastou da família real em 2019 devido à sua amizade com o falecido financeiro americano Jeffrey Epstein, acusado de exploração sexual de menores.