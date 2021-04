Combates perto de Marib deixam 70 mortos no Iêmen

Violentos combates entre as forças do governo e rebeldes huthis deixaram 70 mortos no norte do Iêmen, onde se enfrentam pelo controle da área estratégica de Marib, informaram fontes militares pró-governo neste domingo (11) à AFP.



Nas últimas 24 horas, 26 combatentes das forças leais ao governo iemenita e 44 rebeldes huthis morreram nos confrontos, acrescentaram esses responsáveis, em um contexto de escalada da violência neste país em guerra há seis anos.



Desde fevereiro, os huthis tentam controlar a região de Marib, rica em petróleo e um dos últimos redutos do governo no norte do país.



Marib está localizada a 120 km de Sanaa, controlada pelos huthis desde 2014. Neste sábado, fontes militares informaram 53 mortos nos combates na região.



Um dos responsáveis disse neste domingo que os rebeldes "estão lançando ataques simultâneos" nas áreas de Kassara e Al Mashjah, ao noroeste da cidade, e em Jabal Murad no sul.



"Avançaram nos frontes de Kassara e Al Mashjah, mas foram rejeitados no fronte de Jabal Murad", afirmou à AFP.



O outro responsável informou que aviões da coalizão liderada pela Arábia Saudita que interfere desde 2015 em apoio às forças pró-governo lançaram ataques que "destruíram 12 veículos militares huthis, incluindo quatro tanques e um canhão".