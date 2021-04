Erupção do vulcão La Soufriere provoca cortes de luz e água em San Vicente

Vários pontos da ilha de San Vicente, no país caribenho de San Vicente e Granadinas, ficaram sem luz na madrugada deste domingo (11), após o registro de novas explosões em La Soufriere, um vulcão que se ativou neste fim de semana após mais de quatro décadas inativo.



A ilha ficou coberta no sábado por uma camada de cinzas e pelo cheio de enxofre que impregnou a atmosfera depois de uma série de erupções do vulcão.



A atividade sísmica forçou a evacuação de 16.000 pessoas da região.



A Organização Nacional para a Gestão de Emergências (NEMO) do país informou "outro evento explosivo" neste domingo pela manhã, no momento em que "a maioria do país está sem energia e coberta de cinzas".



A fase explosiva do vulcão deve durar vários dias ou inclusive semanas, segundo o Centro de Pesquisa Sísmica da Universidade das Índias Ocidentais (UWI), que recomendou aos moradores que evitem respitar as cinzas vulcânicas.



A visibilidade em algumas áreas era extremamente limitada no sábado, enquanto na capital Kingstown, no extremo oposto da ilha, a fumaça causou uma fina neblina, segundo o portal.



"Os sanvicentinos acordaram com uma chuva de cinzas extremamente pesada e um cheiro forte de enxofre que agora avançaram para a capital", tuitou a agência local de emergências.



A atividade vulcânica fez com que milhares de pessoas fugissem em busca de lugares mais seguros.



O primeiro-ministro Ralph Gonsalves informou neste sábado que não há fornecimento de água em grande parte da ilha e que o espaço aéreo do país está fechado devido à fumaça. Cerca de 3.000 pessoas passaram a noite em abrigos.



"É uma grande operação que estamos enfrentando", disse Gonsalves à NBC News.



Ele também disse que seu governo esteve em contato com outros países que ofereceram ajuda. Guiana e Venezuela estão enviando navios com insumos, detalhou.



A erupção inicial de La Soufriere, o vulcão mais alto de San Vicente e das Granadinas, expeliu cinzas quentes e fumaça para cerca de 6.000 metros de altura na manhã de sexta-feira.



Uma segunda erupção menor aconteceu ontem à tarde, gerando uma nuvem de cinzas de cerca de 4.000 metros de altura, segundo o centro de pesquisas sísmicas da Universidade das Índias Ocidentais.



La Soufriere, de 1.235 metros de altura, não entrava em erupção desde 1979, e sua maior erupção ocorreu há mais de um século, em 1902, quando mais de mil pessoas morreram.



Na sexta-feira à tarde todas as pessoas que habitam a área vermelha de risco foram levadas para áreas mais seguras, informou a agência de gestão de desastres.



As empresas Royal Caribbean International e Celebrity Cruises informaram em um comunicado que estão enviando dois navios para ajudar nas tarefas de evacuação.



Os evacuados serão levados para abrigos em outras cidades na cadeia de ilhas ou para outros territórios caribenhos que ofereceram ajuda, como Barbados e Santa Luzia, segundo a imprensa local.



