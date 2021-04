Chefe do Pentágono visita Israel em meio a negociações com o Irã

O secretário da Defesa dos Estados Unidos Lloyd Austin, membro de alto escalão do governo do presidente Joe Biden, viajará a Jerusalém no domingo para visitar Israel.



A visita de dois dias ocorre enquanto o governo Biden tenta retornar ao acordo nuclear com o Irã.



Austin deve se reunir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa Benny Gantz e o Tenente Geral das Forças Armadas Aviv Kochavi.



A viagem também incluirá uma visita à base da Força Aérea de Nevatim e ao Memorial do Holocausto de Yad Vashem e a um monumento aos soldados mortos em Jerusalém.



Austin chega dias depois de os representantes das partes restantes no problemático acordo nuclear de 2015 iniciarem negociações em Viena sobre a reincorporação dos Estados Unidos.



O presidente Donald Trump se retirou do acordo em 2018.