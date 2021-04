Ao menos 53 mortos em 24 horas em combates no Iêmen

Ao menos 53 pessoas morreram nas últimas 24 horas nos combates entre rebeldes huthis e forças do governo, que se intensificaram na região de Marib, no norte do Iêmen, informaram fontes militares.



Os combates se concentraram em dois pontos - Kassara e Mashjaa - desta região rica em petróleo, da qual os rebeldes querem se apoderar desde fevereiro, disseram essas fontes.



Marib está localizada a 120 km de Sanaa, controlada pelos huthis desde 2014, assim como uma grande parte do norte do país.



"Os rebeldes conseguiram ganhar algum espaço" nos combates, disse à AFP uma dessas fontes militares do governo, embora a cidade de Marib não se veja ameaçada.



Ao menos 22 soldados do governo morreram nesses combates e os rebeldes perderam 31 milicianos, segundo essas fontes.



A aviação da coalizão liderada pela Arábia Saudita interveio em apoio às forças pró-governo, afirmaram.