Três soldados sauditas são executados por 'alta traição'

Três soldados sauditas foram executados neste sábado (10) por "alta traição", anunciou a agência oficial saudita SPA.



Os três soldados foram condenados pelo "crime de alta traição por colaborar com o inimigo" de uma forma que ameaça o reino e seus interesses militares, informou a agência, que cita o ministério da Defesa.



O comunicado menciona os três soldados --Mohamed bin Ahmed, Shaher bin Isa e Hamud bin Ibrahim--, mas não identifica com quem estavam em conivência.



O anúncio ocorre no momento em que o príncipe herdeiro Mohamed bin Salmán, de 35 anos, consolida seu controle do poder e enquanto se intensifica a campanha militar de seu país no vizinho Iêmen.



Nos últimos três anos, o príncipe herdeiro empreendeu uma ampla campanha de repressão contra seus críticos e rivais, com a prisão de membros de destaque da família real, magnatas, clérigos e ativistas.



Riade lidera uma coalizão militar no Iêmen desde março de 2015 em apoio ao governo reconhecido internacionalmente, mas enfrenta dificuldades para expulsar os rebeldes huthis apoiados pelo Irã.