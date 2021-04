Brasil terá um novo Cristo gigante, mais alto que o do Rio

O Brasil vai estrear uma nova estátua gigante do Cristo em uma pequena cidade do sul do país, que promete superar em altura o icônico Cristo Redentor de braços abertos que fica no alto do Corcovado, no Rio de Janeiro.



Nesta semana foram erguidos os braços e a cabeça da estátua, cuja construção teve início em 2019 em Encantado, Rio Grande do Sul. Sua conclusão está prevista para o final deste ano, segundo a Associação Amigos de Cristo, que coordena os trabalhos.



"Com certeza é um dia de festa, de devoção", comemorou o andamento do projeto em suas redes sociais Gilson Conzatti, vereador e filho de Adroaldo Conzatti, prefeito da cidade que acolheu a ideia e morreu em março de complicações de saúde em consequência da covid-19.



A estátua de Encantado terá o nome de Cristo Protetor e terá 43 metros de altura, incluindo seu pedestal, o que a tornará a terceira estátua do gênero mais alta no mundo. A extensão de mão a mão é de 36 metros. Terá um elevador interno e um mirante.



O Cristo Redentor do Corcovado, cartão postal mais famoso do Brasil, mede 38 metros, incluindo seu pedestal, e foi inaugurado em outubro de 1931.



Encantado, cidade com 22 mil habitantes, está localizada a 144 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado.



A construção, erguida no Morro das Antenas, foi idealizada por um padre da cidade e busca "transmitir a fé do povo de Encantado e promover o turismo na região". Os escultores Genesio Moura e Markus Moura, pai e filho, são os responsáveis pela obra.



O orçamento de 2 milhões de reais foi financiado com doações e sem dinheiro público, segundo a Associação Amigos de Cristo, formada por voluntários.



Em seu site, a associação continua com a campanha de arrecadação de fundos, e até abriu o sorteio de um carro para impulsionar as doações.