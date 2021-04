George Floyd morreu devido à violência da detenção, diz médico forense

Problemas cardíacos e uso de drogas não foram "as causas diretas" da morte de George Floyd, que foi provocada pela violência de sua detenção, disse nesta sexta-feira (9) o médico forense que conduziu sua autópsia.



Ao final da segunda semana de julgamento do policial Derek Chauvin, acusado pelo assassinato de Floyd, essa declaração contrariou a tese de defesa do agente.



A imobilização imposta pela polícia e a compressão em seu pescoço foram "demais para George Floyd, considerando sua condição cardíaca", explicou Andrew Baker no tribunal de Minneapolis que julga Chauvin, um policial branco de 45 anos.



O agente é acusado de ter matado Floyd em 25 de maio de 2020, mantendo seu joelho sobre o pescoço do detido durante quase dez minutos.



O afro-americano gritou várias vezes "não consigo respirar" para os três policiais que o mantiveram deitado de bruços no asfalto, com as mãos algemadas por trás, exercendo pressão sobre suas costas, pescoço e costelas.



Para a acusação, essa pressão foi o que causou a morte de Floyd, que perdeu a consciência por falta de oxigênio até morrer.



A cena, filmada por espectadores, percorreu o mundo e gerou uma enorme onda de protestos contra o racismo e a brutalidade policial em todo o mundo.



Floyd, de 46 anos, tinha um coração maior do que o normal devido à hipertensão, afirmou Baker. "Seu coração precisava de mais oxigênio" porque suas artérias coronárias haviam se estreitado, disse ele.



O esforço físico e a dor "desencadearam os hormônios do estresse, a adrenalina fez o coração bater mais rápido para obter mais oxigênio", mas o coração não conseguiu acompanhar e se rendeu, explicou.



- Sem rastros de covid-19 -



O advogado de Chauvin, Eric Nelson, argumenta que seu cliente não causou a morte de Floyd, que teria sucumbido a uma overdose combinada com problemas cardíacos.



A alegação se baseia a presença de fentanil, um potente opioide, e metanfetamina, um estimulante, descobertos em seu organismo durante a autópsia. O consumo de fentanil também pode causar deficiência de oxigênio, apontou Nelson.



Baker admitiu que a metanfetamina acelera o coração, mas acrescentou que a quantidade da droga detectada foi muito pequena.



Ele também negou a tese desenvolvida pela defesa de que Floyd estava deprimido após ser infectado pelo coronavírus. "Seus pulmões não tinham sequelas da covid", declarou. O médico confirmou que se trata de um homicídio.



Anteriormente, os jurados haviam visto fotos do rosto, dos ombros e das mãos inchadas de Floyd, tiradas durante a autópsia.



O irmão da vítima, Rodney, permaneceu impassível enquanto observava por um longo tempo uma dessas fotos. "É difícil, é difícil", disse a irmã de George Floyd, Bridgett, ao site de notícias The Shade Room.



Mas "quando este julgamento terminar e Derek (Chauvin) for declarado culpado, teremos conseguido justiça para todas as famílias" que não puderam obtê-la para seus entes queridos, frisou ela.