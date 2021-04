Os Estados Unidos propuseram ideias "muito sérias" a Teerã sobre como retomar o acordo nuclear iraniano durante as negociações em Viena, mas estão esperando que a República Islâmica mostre a mesma "seriedade", revelou uma autoridade americana nesta sexta-feira (9).



"A equipe dos EUA propôs ideias muito sérias e mostrou seriedade em sua intenção de respeitar o acordo se o Irã fizer o mesmo", afirmou o funcionário a repórteres, no momento de uma interrupções nas negociações antes do fim de semana.



O funcionário, porém, disse que os Estados Unidos esperam que os esforços do Irã sejam "recíprocos".



"Vimos alguns sinais disso, mas certamente não o suficiente. Ainda há dúvidas se o Irã tem a vontade de adotar a abordagem pragmática que os Estados Unidos adotaram para voltar a cumprir suas obrigações sob o acordo", concluiu.



O presidente Joe Biden é a favor da retomada do acordo de 2015, abandonado por seu antecessor Donald Trump, segundo o qual o Irã se comprometia a reduzir drasticamente suas atividades nucleares em troca de promessas de alívio das sanções.



O Irã exigia que os Estados Unidos primeiro retirassem todas as sanções impostas por Trump, antes de retroceder nas medidas de conformidade nuclear que haviam tomado como protesto à posição americana.