AstraZeneca anuncia novo atraso nas entregas de vacinas para a UE esta semana

O laboratório farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca entregará com atraso metade dos pedidos de vacinas contra a covid-19 programados para esta semana na União Europeia (UE), anunciou um porta-voz do grupo à AFP.



"Comunicamos à Comissão Europeia e aos Estados-membros na semana passada que um dos dois lotes [da vacina] para entrega esta semana precisaria ser testado e seria entregue em breve", explicou o porta-voz.



"A AstraZeneca continua no caminho certo para honrar seus planos de entrega para o segundo trimestre", disse o porta-voz em um comunicado por e-mail.



Segundo ele, as entregas semanais apresentam pequenas oscilações em função de vários fatores operacionais como "a distribuição ou testes de segurança e qualidade".



De acordo com o Financial Times, que cita documentos, o grupo farmacêutico planeja entregar 1,3 milhão de doses aos 27 Estados-membros, além da Islândia e da Noruega, ante 2,6 milhões previstos para esta semana. Uma redução distribuída "de forma justa de acordo com os países", segundo o jornal.