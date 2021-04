Primeira-ministra da Noruega é multada por infringir norma anticovid

A primeira-ministra norueguesa Erna Solberg foi multada nesta sexta-feira (9) por infringir suas próprias normas anticovid-19 ao organizar, em um ciclo familiar muito amplo, um jantar para seu 60º aniversário, no qual ela mesma não participou.



A polícia chegou à conclusão de que o jantar organizado por e, em parte, para Solberg superou o número permitido de convidados, e impôs uma multa de 20.000 coronas (cerca de 2.380 dólares) à popular lider de centro-direita, mencionando que é preciso dar o exemplo.



"Apesar da lei ser a mesma para todos, nem todos são iguais", declarou o comissário Ole Sæverud em coletiva de imprensa.



Em 25 de fevereiro, 13 membros de sua família jantaram em um restaurante de Geilo, enquanto as normas limitavam o número de participantes em um evento privado em um espaço público para 10.



Solberg não participou porque teve que ir ao hospital por problemas nos olhos, mas a polícia manteve sua responsabilidade na organização do evento.



Após a revelação do episódio, a chefe de governo pediu desculpas publicamente e afirmou estar disposta a pagar a multa.