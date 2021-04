EUA convoca ação do Conselho de Segurança para 'salvar' povo birmanês

Os Estados Unidos pediram, nesta sexta-feira (9), uma ação rápida do Conselho de Segurança da ONU e uma resolução para pressionar a junta militar de Mianmar.



g"O Conselho discutirá sobre a linguagem em outra declaração, ou agiremos para salvar a vida do povo birmanês?", lançou a embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, em uma reunião do Conselho de Segurança.



"Os militares ignoraram nossas condenações, o que representa um teste para o Conselho de Segurança", disse ele.



A Estônia, membro não permanente do Conselho de Segurança, disse que este órgão de 15 nações deveria começar a redigir uma resolução que poderia introduzir sanções, incluindo um embargo internacional de armas.



"O Conselho de Segurança das Nações Unidas é a única entidade no mundo que tem o poder legítimo de proteger as nações em risco e deve explorar todas as ferramentas à sua disposição para acabar com esta situação horrível", declarou o embaixador da Estônia, Sven Jurgenson.



Rússia e China têm direito de veto e historicamente se opõem a sanções internacionais, embora Pequim - o principal aliado da junta militar birmanesa - tenha expressado crescente preocupação com a instabilidade no país vizinho.



Os militares derrubaram o governo civil de Aung San Suu Kyi em 1º de fevereiro e desde então reprimem violentamente os protestos pró-democracia, que totalizaram 600 mortes, segundo a Associação de Assistência a Presos Políticos (AAPP).