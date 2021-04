Principal vulcão da ilha caribenha San Vicente entre em erupção

O principal vulcão de San Vicente entrou em erupção nesta sexta-feira (9), depois de 40 anos, fazendo temer danos significativos nesta pequena ilha caribenha de cerca de 100.000 habitantes - informou um centro sismológico.



"Às 8h41 desta manhã (9h41 em Brasília), começou uma erupção explosiva começou no vulcão La Soufrière, em San Vicente. Esta é a culminação da atividade sísmica que começou em 8 de abril. A erupção continua", tuitou o Centro de Pesquisa Seismic, da Universidade das Índias Ocidentais em Trinidad e Tobago.



A ameaça de uma erupção vulcânica iminente de La Soufrière - que não deve ser confundido com La Grande Soufrière, de Guadalupe - gerou o anúncio na quinta-feira (8) de uma ordem de evacuação de emergência para milhares de habitantes. Destes, cerca de 16.000 vivem nas zonas "vermelhas" mais expostas.



Navios de cruzeiro foram desviados para a área para recolher os deslocados.



A ilha se encontra em alerta vermelho, anunciou o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, na noite de ontem, após um aumento na atividade vulcânica na cratera do pico mais alto da ilha, situado ao norte.



O vulcão La Soufrière não entrava em atividade desde 1979. Sua maior erupção ocorreu em 1902, deixando mais de mil mortos.