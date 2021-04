Imagens: principal vulcão da ilha San Vicente, no Caribe, entre em erupção

(foto: AFP / Johan ORDONEZ)

O principal vulcão de San Vicente entrou em erupção nesta sexta-feira (9/4), depois de 40 anos, fazendo temer danosnesta pequena ilha caribenha de cerca de 100 mil habitantes - informou um centro sismológico."Às 8h41 desta manhã (9h41 em Brasília), começou umaexplosiva começou no vulcão La Soufrière, em San Vicente. Esta é a culminação da atividade sísmica que começou em 8 de abril. A erupção continua", tuitou o Centro de Pesquisa Seismic, da Universidade das Índias Ocidentais em Trinidad e Tobago.A ameaça de uma erupçãoiminente de La Soufrière - que não deve ser confundido com La Grande Soufrière, de Guadalupe - gerou o anúncio na quinta-feira (8/4) de uma ordem de evacuação de emergência para milhares de habitantes. Destes, cerca de 16 mil vivem nas zonas "vermelhas" mais expostas.Navios de cruzeiro foram desviados para a área para recolher osA ilha se encontra em alerta vermelho, anunciou o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, na noite de ontem, após umna atividade vulcânica na cratera do pico mais alto da ilha, situado ao norte.O vulcão La Soufrière não entrava emdesde 1979. Sua maior erupção ocorreu em 1902, deixando mais de mil mortos.