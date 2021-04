Ucrânia descarta qualquer ofensiva contra os separatistas pró-russos

As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram nesta sexta-feira (9) que não lançarão uma ofensiva contra os separatistas pró-russos que controlam duas regiões do leste do país, em meio aos crescentes temores de uma escalada militar na região.



"A liberação dos territórios ocupados temporariamente pela força levará inevitavelmente à morte de um grande número de civis e baixas militares, o que é inaceitável para a Ucrânia", afirmou Ruslan Khomchak, comandante das Forças Armadas ucranianas, em um comunicado.



Este comunicado é anunciado depois que os combates se intensificaram nas últimas semanas entre o Exército ucraniano e os separatistas pró-russos no leste do país, e enquanto a Rússia concentra tropas em sua fronteira com a Ucrânia.



O comandante das Forças Armadas ucranianas acusou Moscou de "intimidação e chantagem mediante força militar" ao concentrar tropas na fronteira entre os dois países.



"A Ucrânia está apoiada por todo o mundo civilizado. Não estamos sozinhos contra este inimigo", afirmou Khomchak.



Na quinta-feira, os Estados Unidos expressaram sua preocupação com a crescente presença de tropas russas na fronteira ucraniana e pelos combates entre os separatistas apoiados por Moscou e as tropas de Kiev.