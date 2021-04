Jornalista é assassinado em frente de casa na Grécia

O jornalista Giorgos Karayvaz, especializado em casos criminais, foi morto por desconhecidos nesta sexta-feira (9), do lado de fora de sua casa no subúrbio de Alimos, ao sul de Atenas - informou a polícia.



Karayvaz, um jornalista da televisão privada grega Star, foi "baleado e morto na hora", disse à AFP um funcionário da assessoria de imprensa da polícia de Atenas.



A notícia causou comoção entre seus colegas, e diversos meios de comunicação interromperam seus programas.



Foi assassinado quando voltava para casa, após mais um programa de televisão, disse a rádio privada Skai.



No local, foram encontradas "17 cápsulas" de bala. "Foi uma emboscada mortal", completou a rádio.



De acordo com as primeiras informações, duas pessoas em uma motocicleta atiraram em Giorgos. Assassinatos de jornalistas são um fato raro na Grécia.



Giorgos Karayvaz trabalhou em vários meios de comunicação gregos. Era casado e deixa um filho.



Em 2010, Socratis Giolias, jornalista investigativo e blogueiro, foi assassinado também perto de casa, nos arredores de Atenas. O crime foi reivindicado por um grupo de extrema esquerda e, até hoje, não se prenderam os culpados.