Príncipe Philip, um mestre das piadas às vezes de mau gosto

O príncipe Philip, que faleceu nesta sexta-feira (9) aos 99 anos, continuará irremediavelmente associado às piadas politicamente incorretas - às vezes tingidas de racismo ou sexismo - que lançou durante seus compromissos oficiais:



- Ao inaugurar uma placa em um estádio de críquete em Londres em 2017: "Vocês estão prestes a ver o especialista mundial das inaugurações de placas".



- Falando a Malala Yusafzai, que sobreviveu a um ataque do Talibã em um ônibus escolar em 2013: As crianças "vão à escola porque seus pais não as querem em casa".



- Prestes a completar 90 anos em 2011: "Estou começando a cair em pedaços".



- Para uma jovem que lhe entregou flores em 1984 no Quênia: "Obrigada, senhora... Você é mulher, certo?"



- "Você me prenderia se eu abrisse o zíper desse vestido?", perguntou a um policial em 2012, referindo-se a uma jovem loira vestida com um vestido vermelho justo fechado com zíper na altura do peito.



- Em 1966, afirmou publicamente que "as mulheres britânicas não sabiam cozinhar".



- "Parece que você está pronto para dormir!", lançou em 2003 ao presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, vestido com trajes tradicionais.



- Em um jantar em Roma em 2000, o primeiro-ministro italiano Giuliano Amato propõe a ele vinho italiano. E o príncipe responde: "Tragam-me uma cerveja. Não me importa qual, mas tragam-me uma cerveja".



- "Ah, é você que dirige aquele carro horrível? Costumamos vê-lo indo ao Castelo de Windsor", disse ao cantor Elton John em 2001.



- "Não demorem muito ou seus olhos ficarão vesgos", recomendou ele a estudantes britânicos em estágios na China em 1986.



- Para uma companhia de dançarinos negros, em 2009: "Vocês são todos da mesma família?"



- "Você sempre luta com lanças?", perguntou a um aborígine durante uma visita à Austrália em 2002.



- "Então eles não comeram você?", perguntou a um estudante que voltava de uma viagem a Papua Nova Guiné em 1998.



- Em 1994, disse a um homem rico das Ilhas Cayman: "Quase todos vocês descendem de piratas, certo?"



- Vendo um medidor elétrico antigo e com defeito durante uma visita a uma fábrica escocesa em 1999: "Certamente foi instalado por um índio".



- "A um instrutor de auto-escola escocês de Oban, ele perguntou em 1995: "Como você faz para manter os nativos suficientemente longe da bebida para aprová-los no exame?".



- "As Filipinas devem estar meio vazias. Todos estão aqui fazendo funcionar o NHS", o serviço de saúde público britânico, disse em 2013 a enfermeiras filipinas que trabalhavam em um hospital do Reino Unido em 2013.



- Durante a recessão de 1981, disse sobre os desempregados: "Não entendo: primeiro dizem que querem mais tempo livre, agora reclamam que estão desempregados".



- Em 1999, a orquestra de uma escola de jovens com deficiência deu-lhe as boas-vindas ao País de Gales. O príncipe disse aos deficiente auditivos: "Vocês estão surdos? Não admira que tenham de ouvir isso com frequência!"



- "Você nunca poderá voar aí, você está muito gordo", disse ele em 2001 a um adolescente de 13 anos que sonhava em ser astronauta.