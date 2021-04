O módulo Soyuz MS-18 com três astronautas, dois russos e um americano, acoplou nesta sexta-feira (9) na Estação Espacial Internacional (ISS) durante uma missão em homenagem aos 60 anos do envio do primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin.



"Contato! O voo tripulado Soyuz MS-18 acoplou com sucesso na parte russa da ISS, depois de ter circulado a Terra duas vezes", disse a agência espacial russa Roscosmos no Twitter.