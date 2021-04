Duas pessoas são detidas em Paris por jantares de luxo clandestinos

(foto: Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Acusados de terem organizadoem Paris, desrespeitando as restrições ao, um chef e um colecionador foram detidos para interrogatório nesta sexta-feira (9).Christophe Leroy e o colecionador Pierre-Jean Chalençon estão sendo interrogados pela Brigada de Repressão ao Crime contra Pessoas (BRDP), responsável pelas investigações, acrescentou uma fonte próxima ao caso.Um vídeo secreto divulgado na televisão na semana passada, com membros da elite parisiense em jantares luxuosos, gerou uma onda de indignação em todo país.Um dos jantares aconteceu em um palacete no centro da capital. Durante o evento, foi servido "um menu à base de caviar e champanhe por 220 euros", elaborado pelo chef Christophe Leroy.Nas imagens, também foi identificado Pierre-Jean Chalençon, empresário e colecionador, que seria um dos organizadores dos jantares. Na reportagem, ele afirma ter visto vários ministros nesses jantares, mas se retratou depois.A França mantém todos os restaurantes e cafés fechados desde o final de outubro. Nos últimos cinco meses, as autoridades de Paris multaram cerca de 1.000 clientes de restaurantes clandestinos.