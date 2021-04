Um morto e vários feridos em tiroteio no Texas

Uma pessoa morreu na quinta-feira e várias ficaram feridas, quatro delas em estado grave, em um tiroteio em uma loja de móveis no Texas, poucas horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, revelar planos para lidar com a crise.



O suposto atirador é um homem de 27 anos que foi preso e acusado de assassinato. Ele era funcionário da loja de móveis em que aconteceu o tiroteio, informou Eric Buske, chefe da polícia de Bryan City.



Seus motivos permanecem desconhecidos no momento.



"Por volta das 14h30, recebemos um chamado para um tiroteio. Os policiais responderam, encontraram várias vítimas e estavam revistando a área, revistando edifícios, procurando mais vítimas", informou Jason James, porta-voz da polícia de Bryan, no leste do Texas.



Uma pessoa morreu, confirmou Buske e quatro foram levadas para o hospital em estado crítico. No total, sete pessoas ficaram feridas.



O ministério da Segurança Pública do Texas informou que um oficial também foi ferido a tiros "quando perseguia um indivíduo suspeito de envolvimento no tiroteio de Bryan e está em condição grave, mas estável".



O ataque ocorre após recentes tiroteios em massa no Colorado, Geórgia e Califórnia.



Na quinta-feira, Biden qualificou a violência com armas de fogo nos Estados Unidos como uma "epidemia" e uma "vergonha internacional". Ele anunciou várias medidas para tentar reduzir o problema que provoca 40.000 mortes por ano no país.