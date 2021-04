Um morto e vários feridos em tiroteio no Texas

Uma pessoa morreu nesta quinta-feira (8) e várias ficaram feridas em um tiroteio no Texas, poucas horas depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou a violência armada no país de "epidemia" e revelou planos para lidar com a crise.



O suposto atirador foi preso e é "um funcionário de uma loja", tuitou a polícia de Bryan City. Seus motivos permanecem desconhecidos no momento.



"Por volta das 14h30, recebemos um chamado para um tiroteio. Os policiais responderam, encontraram várias vítimas e estavam revistando a área, revistando edifícios, procurando mais vítimas", informou Jason James, porta-voz da polícia de Bryan, no leste do Texas.



Uma pessoa morreu, Bryan revelou mais tarde à AFP. Além disso, cinco pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente, e foram hospitalizadas.



A polícia tuitou que todas as vítimas foram levadas para hospitais locais, acrescentando que o tiroteio "ainda está sendo investigado".



O ataque ocorre após recentes tiroteios em massa no Colorado, Geórgia e Califórnia.