Petróleo fecha estável em mercado atento à pandemia

Os preços do petróleo se mantiveram estáveis nesta quinta-feira, em um mercado atento à evolução da pandemia.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em junho fechou a 63,20 dólares em Londres, alta de 0,06%. Em Nova York, o barril do WTI para maio caiu 0,28%, a 59,60 dólares.



Desde as máximas alcançadas há um mês, "o ouro negro perdeu fôlego", assinalou Carlo Alberto De Casa, analista da Activtrades. "Os investidores estimam que os preços subiram muito e de forma muito rápida", apontou Naeem Aslam, da Avatrade.



"O mercado está preocupado com a nova onda da pandemia, que enfraquece a reativação mundial e a demanda de combustível", resumiu Avtar Sandu, da Phillip Futures.