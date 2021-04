Primeiro-ministro italiano chama presidente turco de 'ditador'

O primeiro-ministro italiano Mario Draghi chamou nesta quinta-feira (8) o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, de "ditador" ao condenar o desprezo contra a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, durante uma reunião nesse país.



"Fiquei incomodado com a humilhação que a presidente da Comissão Europeia teve que suportar, vamos chamá-los pelo o que são, ditadores", afirmou Draghi em coletiva de imprensa em Roma.



No ocorrido, apelidado de "Sofagate", que se tornou uma polêmica e um incidente diplomático, o presidente turco recebe Von der Leyen, chefe do Executivo da UE, sem uma cadeira reservada, enquanto Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, ocupa o seu assento em frente à respectiva bandeira.



"Não compartilho absolutamente do comportamento do presidente turco com a presidente da Comissão (...). Não foi uma conduta adequada", afirmou Draghi.



É "um desses ditadores com os quais precisamos colaborar (...), mas tems que ser francos e manifestar a própria diferença de visão, de opinião, de comportamento, de visão da sociedade, mas também temos que estar dispostos a colaborar para cooperar pelo próprio interesse do país", explicou.