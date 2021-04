O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descreveu nesta quinta-feira (8) como uma "epidemia" a violência com armas de fogo no país, durante cerimônia realizada na Casa Branca para apresentar as novas medidas que buscam controlar o problema.



"Esta é uma epidemia, pelo amor de Deus, e tem que parar", disse o presidente democrata, referindo-se também aos tiroteios como uma "crise de saúde pública".