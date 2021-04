Detenções na fronteira dos EUA atingem maior índice em 15 anos

A quantidade de migrantes detidos na fronteira sul dos Estados Unidos aumentou 71% em março em comparação com o mês anterior, para um total de 172.331 pessoas - um máximo em 15 anos - e com um forte aumento de menores não acompanhados, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (8).



O número de menores não acompanhados registrou um aumento de 100% em um mês, ao somar mais de 18.000 crianças, de acordo com os dados da Fiscalização de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP).



Os números na fronteria "estão em alta desde abril de 2020 devido a razões que incluem a violência, os desastres naturais, a insegurança alimentar e a pobreza no México e nos países do Triângulo Norte da América Central", disse a patrulha da fronteira.



"Isso não é algo novo", afirmou Troy Miller, comissário interino do CBP.



Segundo as autoridades, 60% dos migrantes que chegaram nos Estados Unidos - 103.900 pessoas - foram expulsos. Deles, 28% eram migrantes que já haviam sido deportados do país.



O governo de Joe Biden enfrenta crescentes pressões para administrar a situação na fronteira e abrigar os menores não acompanhados.



Na quarta-feira, a vice-presidente Kamala Harris - responsável por trabalhar com México, Guatemala, El Salvador e Honduras para abordar as causas fundamentais do fluxo de migrantes nos Estados Unidos - falou com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.



López Obrador afirmou que "existe disposição" por parte do México para somar vontades no combate ao tráfico de pessoas e proteção dos direitos humanos. No entanto, o presidente insistiu que a migração irregular só vai ser contida quando as causas que a propiciam forem atendidas.