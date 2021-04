EUA aplica sanções à estatal birmanesa de pedras preciosas

Os Estados Unidos impuseram sanções, nesta quinta-feira (8), à companhia estatal de pedras preciosas de Mianmar, com o objetivo de privar a junta militar de uma fonte crucial de receita, enquanto reprime violentamente os protestos pró-democracia.



O Departamento do Tesouro disse que bloqueará todos os ativos e proibirá qualquer transação com a companhia estatal birmanesa Myanmar Gems Enterprise, que administra a extração e a comercialização de jade e outras pedras preciosas do país.



Os Estados Unidos estão comprometidos com "impedir aos militares birmaneses o acesso a fontes de financiamento, incluindo as das principais empresas estatais de toda Mianmar", disse a diretora do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, Andrea Gacki.



"Os Estados Unidos continuarão trabalhando incansavelmente, com aliados de toda região e do mundo, para apoiar o restabelecimento da democracia e do Estado de Direito em Mianmar e para que aqueles que tentam minar esses valores prestem contas", acrescentou.



Os Estados Unidos já impuseram sanções seletivas aos líderes militares. Eles tomaram o poder em 1º de fevereiro, prendendo a líder civil Aung San Suu Kyi e lançando uma repressão que já deixou centenas de mortos.



A última medida não chega a proibir totalmente a venda das valiosas jades e rubis de Mianmar, como aconteceu na última vez em que os militares estiveram no poder.



Suspensa pelo Congresso dos EUA em 2016, a chamada Lei JADE era popular em Washington. Foi criticada, porém, por prejudicar os pequenos mineiros e comerciantes que já estavam sofrendo sob o regime militar.



O Departamento do Tesouro disse que as novas sanções "não são dirigidas ao povo de Mianmar".