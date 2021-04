Regulador da Eslováquia diz que vacina Sputnik difere da usada em outros países

O órgão regulador dos medicamentos na Eslováquia disse nesta quinta-feira (8) que não conseguiu determinar a segurança de um lote da vacina russa Sputnik V contra a covid-19 entregue em Bratislava em março e expressou dúvidas sobre sua composição.



"Os lotes da vacina [Sputnik V] usados nos testes pré-clínicos e nos estudos clínicos publicados na revista Lancet não têm as mesmas características e propriedades que os importados na Eslováquia", disse o Instituto Nacional de Controle de Medicamentos (SUKL) em um comunicado enviado à AFP.



"Somente seu nome o relaciona às vacinas Sputnik V usadas em cerca de 40 países do mundo", disse o regulador da Eslováquia, que com 5,4 milhões de habitantes enfrenta uma das maiores taxas de mortalidade por covid-19 do mundo.



"Com base apenas nos testes de laboratório, não é possível concluir sobre a eficácia e a segurança em humanos" do lote enviado à Eslováquia, disse o instituto, acrescentando que o fabricante da vacina não respondeu as repetidas solicitações para fornecer dados sobre a composição das primeiras 200.000 doses importadas.



O ex-primeiro-ministro Igor Matovic renunciou na semana passada em meio a um escândalo pela compra precipitada de dois milhões de doses da Sputnik V, que ainda não recebeu a autorização da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).



Em fevereiro, a revista Lancet informou que a vacina Sputnik V tem uma eficácia de 91,6%, o que amenizou as dúvidas sobre sua confiabilidade. A vacina será usada na Rússia e Hungria, entre outros países.



Um total de 10.322 pessoas morreram por causa da covid-19 desde o início da pandemia, 79 nas últimas 24 horas.