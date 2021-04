França supera os 10 milhões de vacinados contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas contra a covid na França com ao menos uma dose superou os 10 milhões, anunciou nesta quinta-feira (8) o primeiro-ministro Jean Castex.



O país "acaba de superar as 10 milhões de pessoas que receberam uma primeira dose da vacina, o que significa que estamos adiantados em uma semana do objetivo que estabelecemos", declarou Castex.



"É um resultado muito bom. A França está vacinando muito", acrescentou o premiê francês após visitar um centro de vacinação no leste de Paris.



A França, que no início ficou para trás em comparação com seus vizinhos europeus, agora está vacinando uma média de entre 200.000 e 300.000 pessoas por dia.



O governo espera vacinar 20 milhões de seus habitantes até meados de maio e 30 milhões até meados de junho (de uma população total de quase 67 milhões).



