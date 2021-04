EUA: pedidos semanais de seguro-desemprego têm alta inesperada

Os pedidos de seguro-desemprego registraram uma alta inesperada na semana passada nos Estados Unidos, com 744.000 demandas - anunciou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (8).



"Na semana encerrada em 3 de abril, os números ajustados por variações sazonais ficaram em 744.000, um aumento de 16.000 na comparação com os níveis da semana anterior", afirma o departamento em um comunicado.



Em meados de março, este indicador ficou abaixo do nível de 700.000 pedidos, pela primeira vez, desde o início da pandemia, mas depois voltou a subir.



Os analistas esperavam que os pedidos semanais de seguro-desemprego caíssem em 678.000, após a divulgação do relatório de empregos de março. O informe mostrou que a economia criou 916.000 postos de trabalho.



Segundo o relatório, 18,1 milhões de pessoas estavam recebendo ajuda de um programa do governo na semana encerrada em 20 de março.



De acordo com a consultoria HFE, apesar dos retrocessos semanais, "espera-se um forte crescimento do emprego nos próximos meses, à medida que grandes setores da economia, especialmente os mais sensíveis à covid, como o setor de serviços, se recuperam".