Os pedidos de seguro-desemprego registraram uma alta inesperada na semana passada nos Estados Unidos, com 744.000 demandas, anunciou nesta quinta-feira o Departamento do Trabalho.



"Na semana encerrada em 3 de abril, os números ajustados por variações sazonais ficaram em 744.000, um aumento de 16.000 na comparação com os níveis da semana anterior", afirma um comunicado.