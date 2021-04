Escassez de vacinas na Índia, que bate recorde de contágios

A Índia, que já vacinou 87 milhões de seus 1,3 bilhão de habitantes contra a covid-19, enfrenta uma escassez de vacinas, segundo a imprensa local, em um momento em que o número de infecções diárias bateu novo recorde.



Nas últimas 24 horas, mais de 126.000 novas infecções foram registradas, levando várias regiões a aumentar as restrições de atividades.



O estado de Maharashtra, o epicentro da nova onda da pandemia e onde está localizada a megalópole de Bombaim, deve instituir um confinamento neste fim de semana.



O primeiro-ministro indiano Narendra Modi, que recebeu sua segunda injeção nesta quinta-feira, tuitou que as vacinas são "uma das poucas maneiras de combater o vírus" e pediu às pessoas que sigam o exemplo.



No entanto, de acordo com o jornal Times of India, dez estados têm estoques de vacinas para apenas três ou quatro dias, incluindo Uttar Pradesh, onde vivem cerca de 200 milhões de pessoas, Bihar e Bengala Ocidental.



Em Maharashtra, o ministro regional da saúde alertou na quarta-feira que os estoques acabarão em três dias.



"Temos que dizer às pessoas que, como as vacinas não chegaram, elas precisam ir para casa", disse Rajesh Tope aos repórteres.



Os principais centros de vacinação de Bombaim ficaram sem doses nesta quinta, e o enorme Hospital Geral Municipal de Lokmanya Tilak interrompeu completamente a vacinação.



Em um centro de vacinação administrado pelo governo em Dharavi, a maior favela de Mumbai, longas filas se formaram para a vacinação.



"Estamos tentando ver o que podemos fazer para conseguir alguns suprimentos para amanhã", disse Afrin Sultana Khan, diretor do centro, acrescentando que não tinha ideia de quando as doses chegariam.



A Índia registrou quase 13 milhões de casos de covid-19 até o momento, 170.000 deles fatais.



ASTRAZENECA