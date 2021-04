Ao menos 132 mortos desde sábado em confrontos no Sudão

Ao menos 132 pessoas morreram nos confrontos tribais registrados desde sábado em El Geneina, capital da região Dafur do Oeste, no Sudão, informou o governador desta província abalada pela violência, na qual se declarou o estado de emergência.



"Segundo os datos dos serviços médicos, o número de mortos é de 132 até o momento", disse em coletiva de imprensa Mohamed Abdallah Duma, governador desta região fronteiriça com Chade.



Duas comunidades rivais se enfrentam desde sábado nos arredores de El Geneina, onde a violência registrada a partir de janeiro forçou cerca de 100.000 pessoas a fugirem de suas casas, segundo a ONU.



O responsável acrescentou que a situação é "agora relativamente estável" e não "houve mais combates", embora os "saques" continuem.



A região de Darfur foi devastada por uma guerra civil que começou em 2003 entre rebeldes pertencentes a minorias étnicas e as forças do então presidente Omar al Bashir, destituído em abril de 2019 após grandes manifestações populares.



O conflito deixou cerca de 300.000 mortos e mais de 2,5 milhões de deslocados, segundo a ONU.