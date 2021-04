COVID: Alemanha vai negociar com Rússia possível compra da vacina Sputnik V

(foto: AFP / Mohammed ABED)

O governo da Alemanha planeja discutir com a Rússia sobre a compra de doses darussa contra o coronavírus Sputnik V, caso o fármaco seja aprovado pela agência reguladora europeia de medicamentos, afirmou o ministro da Saúde, Jens Spahn."Expliquei em nome da Alemanha no conselho de ministros de Saúde da UE (União Europeia) que teremos conversascom a Rússia para saber quando e em que quantidades poderiam entregar as vacinas", disse Spahn ao canal público WDR.O ministro justificou aao explicar que a Comissão Europeia anunciou que não negociaria a compra da vacina Sputnik V em nome dos 27 Estados membros, como fez com outras vacinas contra a covid-19.A questão do uso da Sputnik V éna Europa.O ministro das Relações Exteriores da França criticou recentemente a Rússia por utilizar a vacina como "ferramenta de" no mundo."As entregas (russas) devem acontecer nos próximos dois ou quatro, cinco próximos meses para que a situação mude realmente quanto ao número de", disse Spahn, que é alvo de críticas pela lentidão da campanha de vacinação na Alemanha.Até agora a Rússia enviou pequenas quantidades de sua vacina ao exterior porque não tem condições de produzir doses suficientes e deseja priorizar a própria