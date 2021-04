O ministério britânico das Relações Exteriores anunciou nesta quinta-feira (8) que foi notificado pelas autoridades birmanesas sobre o fim do mandato de seu embaixador no Reino Unido, expulso na véspera da representação diplomática por partidários da junta militar que governa o país.



"Devemos portanto aceitar a decisão tomada pelo governo birmanês em relação às funções de Kyaw Zwar Minn", afirmou o ministério em um comunicado. A nota destaca que a posição diplomática do Reino Unido sempre consistiu em reconhecer os Estados e não os governos.