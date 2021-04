Mike Pence publicará suas memórias antes das eleições presidenciais de 2024

O ex-vice-presidente de Donald Trump, Mike Pence, um possível candidato à presidência dos Estados Unidos de 2024, planeja publicar o primeiro volume de sua autobiografia em 2023, informou a editora Simon & Schuster nesta quarta-feira (7).



Pence, 61, é um republicano conservador que considera uma corrida presidencial própria em 2024, e um livro de memórias pré-eleitoral cumpriria um passo tradicionalmente dado por políticos americanos que consideram um cargo mais alto.



"A vida e o trabalho do vice-presidente Pence, sua jornada como cristão, os desafios e triunfos que enfrentou e as lições que aprendeu contam uma história americana de extraordinário serviço público durante uma época de interesse público incomparável em nosso governo e política", elogiou Dana Canedy, vice-presidente sênior e editora da Simon & Schuster, em um comunicado.



A obra, atualmente sem título, de acordo com a editora, cobrirá a fé e o serviço público de Pence, incluindo seu tempo como congressista dos Estados Unidos, sua ascensão para se tornar governador de Indiana e seu retorno a Washington como vice-presidente.



Pence, expressando sua gratidão pela oportunidade de contar a história de sua vida, disse que espera a oportunidade de "convidar os leitores para uma viagem de uma pequena cidade em Indiana até Washington, DC".



A editora revelou que o contrato com Pence é por dois livros, com o primeiro volume agendado provisoriamente para publicação em 2023.



Duas pessoas na indústria editorial disseram que Pence deve ter recebido entre US$ 3 milhões e US$ 4 milhões pela assinatura do contrato, informou a CNN.



Pence tem estado em grande parte fora da política desde que ele e Donald Trump perderam a eleição de novembro para o atual presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris.