Turquia registra recorde de infecções por covid-19 desde o início da pandemia

A Turquia relatou mais de 50.000 novos casos de infecção por covid-19 nesta quarta-feira (7), seu maior saldo diário desde o início da pandemia há mais de um ano.



O país, que reportou 54.740 novos casos e 276 mortes, se encontra imerso na terceira onda da doença que já matou 32.943 pessoas neste país de 83 milhões de habitantes, segundo dados oficiais.



O aumento de contágios obrigou o governo a endurecer as restrições que havia suavizado no início de março.



Grande parte da Turquia se declarou como zona de alto risco de infeccção, incluindo a capital Ancara e Istambul.



O governo anunciou o retorno do toque de recolher noturno durante o fim de semana nas cidades de alto risco, somado com outras medidas durante o próximo mês do Ramadã.



Durante este período de jejum para os muçulmanos, que este ano acontecerá de meados de abril a meados de maio, será decretado confinamento nos fins de semana. Os restaurantes só poderam servir comida para levar.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expressou na quarta-feira confiança de que essas medidas ajudarão a reduzir o número de casos antes do início da temporada turística em maio.