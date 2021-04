S&P bate novo recorde em Nova York; Bolsa fecha estável

A Bolsa de Nova York fechou estável nesta quarta-feira, após a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), com o S&P; atingindo um novo recorde.



O Dow Jones subiu 0,05%, a 33.446,26 pontos, e o Nasdaq recuou 0,07%, a 13.688,84 unidades. O S&P; 500 estabeleceu, com mais dois pontos, um recorde de 4.079,95 unidades, alta de 0,15%.



O Fed reiterou que irá manter sua política monetária de taxas ultrabaixas até que as metas de emprego e inflação sejam alcançadas. Seus diretores mostraram-se divididos quanto à trajetória da inflação nos Estados Unidos, alguns preocupados com um aumento de preços demasiadamente alto e outros considerando que a mesma será fraca, segundo a ata de sua última reunião, divulgada nesta quarta-feira.



"A maioria dos participantes indicou considerar que os riscos sobre as perspectivas da inflação estão globalmente equilibrados", destacou o Fed. Alguns membros do Comitê de Política Monetária, no entanto, "assinalaram que as perturbações no abastecimento e a forte demanda poderiam fazer a inflação subir mais do que o esperado". Por outro lado, "vários participantes observaram que os fatores que contribuíram para uma inflação fraca poderiam pressioná-la para baixo mais do que o previsto.



A ata "estava tão alinhada à expectativa do mercado que não afetou o mesmo", explicou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.



