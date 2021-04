Embaixador birmanês em Londres denuncia que junta militar invadiu embaixada

O embaixador de Mianmar no Reino Unido, Kyaw Zwar Minn, denunciou nesta quarta-feira(7) que membros da junta militar tomaram a embaixada de seu país em Londres, onde manifestantes se reuniram, segundo a polícia local.



Zwar Minn explicou ao jornal local The Daily Telegraph que foi impedido de entrar na sede diplomática de Mianmar em Londres.



"Quando saí da embaixada, eles correram para dentro e a tomaram. Eles pertencem ao exército birmanês", revelou o diplomata que, segundo o jornal, se opôs ao golpe militar de 1º de fevereiro.



"Disseram que receberam instruções da capital e que não me deixariam entrar", acrescentou. "Eles não podem fazer isso. O governo britânico não os autorizará".



A polícia disse à AFP que tem "conhecimento de uma manifestação do lado de fora da embaixada de Mianmar" no centro da capital britânica e que enviou agentes ao local.



O Reino Unido, antiga potência colonialista, sancionou vários funcionários da junta militar, incluindo seu chefe Min Aung Hlaing, por seu papel no golpe que derrubou o governo civil birmanês liderado por Aung San Suu Kyi.