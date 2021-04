Presidente do México e vice-presidente dos EUA discutem migração ilegal

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, falaram nesta quarta-feira (7) sobre a crescente migração ilegal para os Estados Unidos, informou o presidente.



"Há uma disposição de nossa parte para unir forças na luta contra o tráfico de pessoas e na proteção dos direitos humanos, especialmente de meninas e meninos", escreveu López Obrador no Twitter, ao confirmar a conversa.



Harris foi designada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, para lidar com a questão da migração sem documentos em coordenação com os governos do México, Guatemala, El Salvador e Honduras.



O assunto também foi debatido por Biden e López Obrador durante conversas por telefone realizadas em janeiro e fevereiro.



Estimulados pela expectativa de que Biden flexibilize algumas políticas migratórias, milhares de centro-americanos indocumentados tentam entrar nos Estados Unidos através da vasta fronteira com o México, incluindo centenas de menores que viajam sozinhos.



O presidente dos Estados Unidos, porém, já alertou que não haverá relaxamento.



Em fevereiro, quase 100 mil desses migrantes foram detidos na fronteira, um retorno aos níveis de meados de 2019 após uma desaceleração devido à pandemia de covid-19. A maioria afirma estar fugindo da pobreza e da violência em seus países.



López Obrador insistiu que a migração ilegal só terá fim se suas causas forem abordadas, enquanto Biden anunciou 4 bilhões de dólares em ajuda para a Guatemala e El Salvador.