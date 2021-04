Petróleo tem leve alta após relatório sobre reservas americanas

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta quarta-feira, após a divulgação do relatório sobre as reservas americanas.



O barril do "light sweet" (WTI) para entrega em maio subiu 0,74%, fechando a 59,77 dólares. Já o do Brent do Mar do Norte para entrega em junho terminou em 63,16 dólares em Londres, alta de 0,70%.



As reservas comerciais de óleo cru nos Estados Unidos caíram pela segunda semana consecutiva, enquanto as de gasolina cresceram fortemente, contrariando a expectativa do mercado.



As refinarias funcionaram a 84% de sua capacidade, com uma média de produção de 15 mbd, levemente abaixo da semana anterior. A produção caiu a 10,9 mbd, frente a 11,1 mbd na última semana de março.



"Parece que o aumento recente da atividade nas refinarias permitiu absorver mais petróleo, mas a demanda fraca continua pesando no mercado", indicou Bart Melek, da TD Securities. "A demanda americana, que acreditava-se que mostraria uma reativação robusta graças ao avanço rápido da vacinação, é decepcionante e não permite neutralizar as perspectivas de fragilidade na Europa, onde as variantes de coronavírus paralisam setores inteiros da economia."