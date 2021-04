O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira(7) que o Congresso precisa aprovar seu plano de infraestrutura de dois trilhões de dólares para garantir que seu país mantenha a liderança global em face do crescente avanço da China.



O gigantesco plano de investimentos em transporte e tecnologia é necessário "para que os Estados Unidos possam liderar o mundo da maneira como o fizeram historicamente", disse ele em discurso na Casa Branca.



"Você acha que a China vai esperar antes de investir em infraestrutura digital, pesquisa e desenvolvimento?", questionou o presidente democrata.



Segundo Biden, em meio a tantas mudanças no mundo, os Estados Unidos devem liderar essas transformações.



"A democracia tem que mostrar que pode responder", disse ele.



O presidente destacou que não existem "pontes republicanas" ou aeroportos democratas e pediu à oposição que faça "a coisa certa" para o futuro.



Sobre a necessidade de consenso para aprovar o plano, o presidente indicou que tentará trabalhar com os republicanos.



"Estou pronto para trabalhar, realmente estou", disse ele, mas estabeleceu o único limite para não aumentar os impostos para aqueles que ganham menos de 400 mil dólares por ano.