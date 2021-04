EUA considera reaproximação 'diplomática' com Coreia do Norte em questões nucleares

Os Estados Unidos poderiam considerar a "diplomacia" com a Coreia do Norte para sair do impasse no programa nuclear norte-coreano, informou a Casa Branca na quarta-feira (7).



"Temos um objetivo claro em relação à Coreia do Norte, é a desnuclearização" da península coreana, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.



"Vamos continuar aplicando sanções, é claro. Estamos consultando nossos aliados e parceiros. Estamos prontos para considerar alguma forma de diplomacia se isso levar à desnuclearização", acrescentou.



O presidente dos Estados Unidos Joe Biden tem mantido silêncio sobre suas intenções em relação a Pyongyang, citando esta revisão em andamento para desenvolver uma nova estratégia, após a tentativa de seu antecessor Donald Trump de conduzir uma diplomacia direta com o líder norte-coreano.



A política de Trump não registrou nenhum progresso na desnuclearização dessa nação isolada.



No entanto, o presidente dos EUA advertiu que os Estados Unidos retaliariam "de acordo" no caso de uma "escalada" norte-coreana depois que o lançamento do míssil de Pyongyang foi relatado no mês passado.